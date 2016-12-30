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«ترامب» يستعين بروح «رونالد ريجان» لإعداد خطاب التنصيب

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«ترامب» يستعين بروح «رونالد ريجان» لإعداد خطاب التنصيب «ترامب» يستعين بروح «رونالد ريجان» لإعداد خطاب التنصيب

الرئيس الأمريكي دونالد

احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعيد الميلاد مع عائلته في فلوريدا، لكنه كان في الوقت نفسه يعمل مع معاونين على كتابة خطاب التنصيب الذي سيلقيه في 20 يناير يشكل حجر الزاوية لولايته، مستلهما الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريجان (1981-1989).

وبعدما استشهد خلال الحملة الانتخابية بالرؤساء السابقين جون كينيدي وفرانكلين روزفلت الديمقراطيين والجمهوريين أبراهام لينكولن، من المتوقع أن يعود الرئيس في هذه المناسبة إلى الصراحة التي تميز بها ريجان.

غير أن رجل الأعمال الثري البالغ من العمر 70 عاما لا يكتب خطابه وحده، بل سيكون المحرر الرئيسي لهذا الخطاب ستيفن ميلر، وهو شاب من كاليفورنيا كان مستشارا لوزير العدل في الإدارة المقبلة جيف سيشنز وسبق أن وقع خطاب ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وفي 1981، بعدما باشر رونالد ريجان خطابه شاكرا سلفا، أعلن أن “الولايات المتحدة تواجه محنة اقتصادية واسعة النطاق”، كما وعد بإصلاح النظام الضريبي وأشاد بمزايا حرية الأعمال، وهما ملفان طبعا سنواته الثماني في السلطة.

وأكد “في ظل الأزمة الحالية، الدولة ليست الحل لمشكلتنا، بل الدولة هي المشكلة”.

ويقول المقربون من ترامب أنه لم يحدد بعد الموضوع الرئيسي لخطابه، لكن من المتوقع أن تكون مسألة تخفيف الأعباء عن الشركات بهدف إصلاح يعتبره في أزمة، من أولوياته.

أ ف ب

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