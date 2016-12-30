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كوبر تعليقا على عدم ضم الونش للمنتخب: "متهور وتنقصه الخبرة"

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كوبر تعليقا على عدم ضم الونش للمنتخب: "متهور وتنقصه الخبرة" كوبر تعليقا على عدم ضم الونش للمنتخب: "متهور وتنقصه الخبرة"

>كتب حاتم رضا

رفض هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، ترشيحات جهازه المعاون بضم محمود الونش لاعب الزمالك لقائمة الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون 2017.

 

قال مصدر بجهاز إن كوبر شاهد فيديوهات لمحمود الونش، وقال إنه لاعب جيد وربما يحصل على فرصته عقب بطولة أمم أفريقيا لكن من الصعب ضمه حاليا خاصة وأنه مازال متهورا وتنقصه الخبرة الدولية.

 

يذكر أن كوبر ضم 27 لاعبا لأمم الجابون هم فى حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك) - محمد عواد (الإسماعيلى).. خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - حمادة طلبة (المصرى) وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى)..خط الوسط:محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح "روما الإيطالى" ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد ومحمد إبراهيم (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)..خط الهجوم:مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا ) وأحمد جمعة (المصرى).


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