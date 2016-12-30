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بالصور..اعدام 270 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى ببنى سويف

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بالصور..اعدام 270 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى ببنى سويف بالصور..اعدام 270 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى ببنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

أعدمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف ، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، 270 كيلوا حلويات وشيكولاتة منتهية الصلاحية بمركز سمسطا ، جنوب غرب المحافظة.

وكان فريق من قسم مراقبة الأغذية بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف ، ضبط 270 كيلوا حلويات وشيكولاتة غير صالحة للاستخدام الادمى ، شملت 100 كجم سكر جلوكوز صناعي غير مدون عليه بيانات وغير صالح للاستخدام الآدمي لوجود شوائب واتربة،100 كجم سميد ، 50 كيلو كريز ، 20 كيلو شيكولاتة وجاتوهات جميعها غير صالحة للاستخدام الادمى.

وتم التحفظ على المضبوطات و تحرر وقتها محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بإعدامها فى القضية رقم 13653.

 

 

 

 

 

 


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