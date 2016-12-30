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إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بساحل سليم بأسيوط

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إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بساحل سليم بأسيوط إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بساحل سليم بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

نفذت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة المباني والتعديات على أراضى أملاك الدولة واراضى الزراعات ببعض قرى المركز برئاسة المهندسة هويدا الشافعى بدوى رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبإشراف ناجح سعد نائب رئيس المركز وبمشاركة مسؤول حماية الاراضى ومدير أملاك الدولة بالمركز وإدارة الشئون القانونية، والإدارة الهندسية وقوة كاملة من مركز شرطة ساحل سليم.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالات لـ16 بناية وتعدى 16 علي املاك الدولة والاراضى الزراعية بقرية حوض الشيخ احمد حسين او غزالة ونزلة عنان أسيوط.

 

 


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