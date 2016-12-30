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بالصور.. القومى للمرأة يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً ببنى سويف

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بالصور.. القومى للمرأة يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً ببنى سويف بالصور.. القومى للمرأة يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً ببنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

قام فريق من لجنة القيادات الشابة بالمجلس القومى للمراة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقررة المجلس ومنى عبد الله ومحمد ابو طالب عضوى المجلس بمشاركة فتيات لجنة القيادات الشابة ، بتوزيع بطاطين عى الاسر الاكثر احتياجاً بالمحافظة.

ووزع الفريق 50 بطانية بقرية دنديل و50 بطانية بقرية كوم ابو خلاد التابعتان لمركز ناصر شمال المحافظة و 50 بلوفراطفال بقرية كوم ابو خلاد و قرية بنى صالح التابعة لمركز الفشن و 30بطانية بعزبة القمص بقرية تزمنت الغربية ،40علبة حلاوة بعزبة الوالدة التابعة لتزمنت الغربية .

 

 

 

 


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