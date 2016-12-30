مباحث أبوحماد بالشرقية تضبط 127 قطعة سلاح و8 تشكيلات عصابية ومليون قرص مخدر

الشرقية - فتحية الديب

أسفرت جهود ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، برئاسة النقيب عمرو داؤد رئيس المباحث، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط العديد من قضايا السلاح والمواد المخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية.

وشملت إحصائية جهود ضباط مباحث القسم خلال عام 2016، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، ضبط 127 قطعة سلاح متنوعة ما بين بنادق وخرطوش، و261 قضية مخدرات، ومصنعين لتصنيع العقاقير المخدرة، وتم ضبط مايقرب من مليون قرص مخدر.

كما أسفرت جهود ضباط المباحث، وهم كل من النقباء محمد فايد، وعمر جمال، ومحمد ربيع، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من ضبط 8 تشكيلات عصابية تخصص أفرادها فى سرقة السيارات والمواطنين تحت تهديد السلاح النارى، كما تمكن ضباط مباحث أبوحماد من تحصيل العديد من الغرامات وتنفيذ العديد من الأحكام.