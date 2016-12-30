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محمد نجيب وعاشور ومؤمن ينضمون للمنتخب العسكرى 4 يناير

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محمد نجيب وعاشور ومؤمن ينضمون للمنتخب العسكرى 4 يناير محمد نجيب وعاشور ومؤمن ينضمون للمنتخب العسكرى 4 يناير

>كتب رمضان حسن

ينضم ثلاثى الأهلي، محمد نجيب ومؤمن زكريا وحسام عاشور يوم 4 يناير المقبل لمعسكر العسكرى الذى يستعد للمشاركة فى كأس العالم بسلطنة عمان وذلك فى الفترة من 13 إلى 29 يناير.

 

ومازال موقف وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر بشأن الانضمام للمنتخب العسكرى مازال غامضا وقد يخرج اللاعب من حسابات الفريق الوطنى تماما خلال بطولة العالم أو يتم استدعائه خلال الساعات المقبلة.

 

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 8 أيام عقب الفوز أمام الزمالك أمس بهدفين دون رد أحرزهما جونيور أجاى ومؤمن زكريا.


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