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أجاى يطير إلى نيجيريا ويعود للأهلى بعد أسبوع

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أجاى يطير إلى نيجيريا ويعود للأهلى بعد أسبوع أجاى يطير إلى نيجيريا ويعود للأهلى بعد أسبوع

>كتب فتحى الشافعى

غادر النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، القاهرة متوجهًا إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته بعد توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب ارتباط الوطنى بالمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

 

ووافق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى على سفر اللاعب لقضاء فترة الأجازة على أن يعود إلى القاهرة بعد أسبوع للانضمام فى تدريبات الفريق الجماعية التى سيتم استئنافها يوم 7 يناير المقبل.

 

ومنح الجهاز اللاعبين راحة لمدة أسبوع عقب الفوز على الزمالك أمس، الخميس، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 للدورى العام وسجل أجاى هدف الأهلى الثانى فيما سجل الهدف الأول مؤمن زكريا.


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