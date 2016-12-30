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نيكي ينهي 2016 بمكاسب طفيفة

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نيكي ينهي 2016 بمكاسب طفيفة نيكي ينهي 2016 بمكاسب طفيفة

مؤشر نيكي القياسي – أرشيفية

هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة في ختام تعاملات متقلبة شهدتها آخر جلسات 2016، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، لكن السوق استطاعت الخروج من العام بمكاسب طفيفة.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي 0.2 بالمئة ليغلق عند 19114.37 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من ديسمبر.

وبعد نزول المؤشر في بداية التعاملات تحول نيكي للصعود في وقت لاحق من الجلسة، وعزا المتعاملون ذلك إلى تكهنات بشراء بنك اليابان المركزي صناديق مؤشرات لدعم السوق.

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