الطرق والمواصلات ترشد السائقين لطرق القيادة الآمنة أثناء تقلبات الطقس

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أهمية إدراك السائقين للاستعدادات الخاصة بالقيادة الآمنة في الأجواء الضبابية والماطرة، ضمن حملتها الموسمية التي استمرت خلال الربع الأخير من العام الجاري لتوعية السائقين بالإجراءات المناسبة والقواعد الآمنة للقيادة في حالات الضباب والأجواء الماطرة.

ودعت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق إلى توخي الحيطة والحذر في الأيام والأسابيع المقبلة التي قد ترتفع فيها فرص انتشار الضباب وتساقط الأمطار واحتمال ارتفاع الحوادث المرورية بسبب الطرقات الرطبة والمبللة.

وقالت: وزعت الحملة التوعوية التي بدأت في أول أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري بروشوراً توعوياً على السائقين، بالتعاون مع معهد الأهلي لتعليم قيادة السيارات، في العديد من الأماكن في دبي عبر مفتشي المواقف في هيئة الطرق والمواصلات، وتركزت الحملة على المواقف في دائرة الأراضي والأملاك، ومحاكم دبي، وإدارة الجنسية والهجرة، ومدينة دبي للإعلام، ومراكز خدمة العملاء بالهيئة، وسائقي الشاحنات في المنطقة الحرة بجبل علي.

وذكرت المهندسة ميثاء بن عدي أن الحملة ركزت على مجموعة من النقاط الإرشادية التي تساعد السائقين على تجنب الحوادث المرورية التي تتسبب بها الأحوال الجوية، وتغيرات الطقس، مؤكدة استخدام الحملة التوعوية القنوات الإلكترونية والذكية في نشر الرسائل التوعوية المرتبطة بالحملة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة العملاء، والشاشات الإعلانية على الجسور والطرق، إضافة إلى نشر الفلاشات التوعوية في المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، مشيرة إلى أن الرسائل التوعوية سوف كانت باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من السائقين وأفراد الجمهور.

وأكدت أنه من المهم جداً للسائق في الأجواء الماطرة أن يترك مسافة أمان إضافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وأن يكون مستعداً لأي حوادث مفاجئة، ويتجنب تماماً الانشغال بأي شيء آخر غير القيادة، مثل استخدام الهاتف المتحرك، وأن يحرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة، وأن يحرص على أن تكون سرعته في الحدود المعقولة، وأقل من السرعة المقررة في الطريق الذي يسير فيه، وأن يتجنب تشغيل إشارات التنبيه البرتقالية الأربع إلا في حالات الطوارئ.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق إلى أن الرسائل التوعية تركز على تنبيه السائقين إلى متطلبات القيادة في الأجواء الماطرة وضرورة التركيز مع الحذر والانتباه، حيث تؤدي السرعة الزائدة على الطرقات المبتلة إلى مفاجآت لا يمكن للسائق تفاديها بالسرعة والوقت المناسبين، بسبب ضعف التحكم بالمركبة، حيث تساهم الطرق الرطبة والمبتلة بانزلاق المركبة عند استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

ودعت المهندسة ميثاء بن عدي السائقين إلى تفقد مركباتهم وصيانتها، لا سيما مصابيح الإضاءة ومساحات الزجاج والإطارات ومكابح المركبة، لأنها من الأدوات التي تزيد من قدرة السائق على الرؤية، وعلى التحكم في المركبة في الأجواء الماطرة، كما دعت السائقين إلى خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، وتوقع توقف حركة السير في الطريق في أي وقت.

نصائح وإرشادات

ما يجب فعله

> 1- اترك مسافة أمان إضافية بينك وبين المركبة التي أمامك وكن مستعداً لأي حوادث أمامك.

2- كن يقظاً ولا تدع أي شيء داخل مركبتك يشتت انتباهك، مثل الهاتف المتحرك وغيره.

3- احرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة واستخدم المساحات والإضاءة الخارجية، لتزيد من وضوح الرؤية.

4- إذا كان الضباب كثيفاً ولا يمكن متابعة السير أوقف مركبتك خارج الطريق بعيداً عن حركة السير.

5- راقب سرعتك باستمرار، قد تكون سرعتك أكثر مما تظن، وإذ كان الأمر كذلك فاخفض السرعة تدريجياً.

6- استخدم مصابيح الضباب، بجانب المصابيح العادية للمركبة.

لا تقم بالأعمال التالية:

> 1- لا تستخدم أضواء المصابيح العالية Full Beam حيث يتم انعكاس أضواء المصابيح في الأجواء الضبابية مما يتسبب في انعدام الرؤية لك وللمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

2- لاتوقف مركبتك على الطريق أو بالقرب من خط السير، كي لا تكون أول المشاركين في حادث متتال مع المركبات القادمة من الخلف.

3- لا تحاول أن تسرع فجأة، حتى وإن بدا لك أن الضباب بدأ ينقشع، إذ قد تجد نفسك فجأة وسط الضباب مرة أخرى.

4- لا تحاول زيادة سرعتك بتجاوز مركبة بطيئة أمامك، أو الابتعاد عن مركبة خلفك، لأن الطرق المبتلة تساهم في انزلاق المركبة وتقلل من كفاءة المكابح.

5- لا تستخدم إشارات الضوء الرباعية، ما لم تكن في موقف طارئ حقيقي، لأن استخدامها لمجرد القيادة تحت المطر لا يسمح لك بتنبيه السائقين عندما تتعرض لموقف طارئ.