مباراة الزمالك.. المنتخب العسكرى يستدعى 4 لاعبين من الأبيض

كتب عمرو جاب الله

عقب مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، استدعى المنتخب العسكرى 4 لاعبين من صفوف قلعة ميت عقبة وهم: "أحمد توفيق ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف"، فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى كأس العالم العسكرى، المقرر إقامته فى شهر يناير المقبل بسلطنة عمان وذلك فى الفترة من 13 إلى 29 يناير المقبل.

يُذكر أن الزمالك كان قد تعرض للهزيمة أمام الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى وغاب عنه أحمد توفيق لابتعاده عن المشاركة فى المباريات منذ فترة وشارك ناصف ومحمود حمدى فى المباراة بالكامل بينما جلس دونجا على مقاعد البدلاء.