اتحاد الكرة: من حق الأهلي والزمالك التعاقد مع لاعبين أجانب بشرط

كتب محمد مراد

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من حق ناديى الأهلى والزمالك التعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير والمقرر انطلاقها يوم الأحد القادم.

كانت أنباء قد ترددت عن منع الاستبدال للناديين من ضم لاعبين أجانب خاصة فى حالة رحيل أى لاعب أجنبى من القطبين.

وأكد مسئولو الجبلاية من حق الناديين التعاقد مع لاعبين أجانب بشرط رحيل لاعب من كل نادٍ فى ظل وجود 3 أجانب فى الأهلى وهم الغانى جون أنطوى والتونسى على معلول والنيجيرى أجايى وأيضاً وجود الثلاثى الأفريقى بالزمالك وهم النيجيريان ستانلى ومعروف يوسف والزامبى مايوكا.