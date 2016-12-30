شيكابالا حديث جمهور الزمالك عبر السوشيال ميديا

كتب عمرو جاب الله

تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، حديث جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعد تعرضه لسباب من جمهور الأهلى، فى القمة 113، التى انتهت بخسارة الزمالك بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز.

شيكابالا تصدر تغريدات جمهور الزمالك بالحديث عن كسره قاعدة صمت الإعلامى لنعى جمهور الأهلى حيث قال أحد المغردين: "شيكابالا اللى اتشتم بأمه الله يرحمها شخص عاش طول عمره كاره ومقاطع للظهور الإعلامى إلا أنه كسر القاعدة دى مرة واحدة بس وعلى قناة الأهلى بالذات لنعى ضحايا أحداث بورسعيد.. الله يرحمهم ويرحم والدة شيكا ويبارك لشيكا فى قلبه الأبيض الكبير وراسه اللى دائما وأبدا مرفوعة".

البدرى يعتذر لشيكابالا

شيكابالا دخل بالأمس فى مشادة مع حسام البدرى المدير الفنى للأهلى والذى اعتذر اللاعب حيث قال مدرب الفريق الأحمر: "الضغط العصبى الذى صاحب اللقاء جعله أخرج عن شعورى بعد هدف أجاى وجاء لى شيكابالا بعد الهدف ولاحظ أننى أحتفل بطريقة مبالغ فيها واعتذرت له وانتهى الأمر سريعاً".

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