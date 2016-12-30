الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى قرعة «الأكثر تميزاً» بالشيخ زايد أول يناير

يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والتى تم تخصيصها عن طريق القرعة العلنية المقامة بتاريخ 17/7/2016، ابتداء من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8/2/2017.

وأكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، أنه سيتم تسليم قطع أراضى مركز الحى الخامس، من 19 : 29، يوم الأحد 1/1/2017، والقطعة 1، والقطع من 6 : 9، والقطع من 13 : 15، يوم الثلاثاء 3/1/2017، والقطع من 2 : 5، والقطع من 10 : 12، والقطع من 16 : 18، يوم الثلاثاء 24/1/2017.

وأضاف المهندس جمال طلعت: سيتم تسليم قطع أراضى مركز الحى السابع، من 1 : 12، يوم الأربعاء 4/1/2017، والقطع من 13 : 18، يوم الخميس 5/1/2017، والقطع (19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33)، يوم الثلاثاء 10/1/2017، والقطع من 39 : 48، يوم الأربعاء 11/1/2017، والقطع من 49 : 56، يوم الإثنين 16/1/2017، والقطع (20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32)، والقطع من 34 : 38، يوم الخميس 26/1/2017.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم قطع أراضى مركز الحى الثامن، القطع (1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21)، يوم الأحد 15/1/2017، والقطع (23 – 25 – 27 – 29 – 30 – 31 – 41 – 42)، يوم الثلاثاء 17/1/2017، والقطع من 32 : 40، يوم الأحد 29/1/2017، والقطع (2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14)، والقطع من 43 : 47، يوم الثلاثاء 31/1/2017، والقطع (16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28)، يوم الأربعاء 1/2/2017.

وأشار المهندس جمال طلعت، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى مركز الحى التاسع، من 1 : 12، يوم الأربعاء 18/1/2017، والقطع (21 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34)، يوم الخميس 19/1/2017، والقطع من 13 : 20، والقطع (37 – 47 – 48)، يوم الأحد 22/1/2017، والقطع (22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 36)، يوم الخميس 2/2/2017، والقطع من 38 : 46، يوم الأحد 5/2/2017.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 6/2/2017، إلى الأربعاء 8/2/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.