6 ملايين جنيه لتطوير الوحدات الصحية بـ«القليوبية»

أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور نصيف حفناوى، أنه يجرى حاليا البدء في تطوير 3 وحدات صحية بمنطقة حلابة مركز قليوب برقطا بكفر شكر وقرية الصفرا بالخانكة بتكلفة 6 ملايين جنيه بمنحة إماراتية وذلك لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريح اليوم الجمعة إنه تم الانتهاء من تطوير الوحدة الصحية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ وسوف يتم افتتاحها قريبا لخدمة أهالي المحافظة..مؤكدا أنه تقرر تحويل عدد من الوحدات الصحية لطب الأسرة إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق فضلا عن الاستفادة من المباني والمنشآت الطبية في الارتقاء بالخدمات الطبية.

وأضاف أن وحدة العمار بطوخ سيتم تحويلها لمركز متخصص في غسيل الكلى ومركز آخر للصدر والاستفادة من إمكانيات المبنى الطبي كما سيتم تحويل وحدة طحانوب بشبين القناطر إلى مركز الحضانات وغسيل الكلى والرعاية الأساسية وكذا وحدة عرب جهينة إلى مركز لعلاج الكبد ومستشفى بلقس قليوب الذي تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ لقربه من الطريق الدائري وبعض الطرق الرئيسية.

أ ش أ