ترقية 308 من ضباط الصف والأفراد العاملين بشرطة الشارقة

عملاً بأحكام القانون المحلي رقم (1) لسنة 1996 في شأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة أصدر العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة قراراً إدارياً بترقية 308 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

‏‎شمل القرار ترقية 57 من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول و 70 من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد و86 من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول و 89 من رتبة عريف إلى رتبة رقيب و 3 من رتبة شرطي أول إلى رتبة عريف و 3 من رتبة شرطي إلى رتبة شرطي أول .

وتقدم قائد عام شرطة الشارقة لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس للاتحاد حاكم إماره الشارقة بالشكر الجزيل لما يقدمه سموه من دعم مادي ومعنوي لجهاز الشرطة، معاهدين سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل المحافظة على الأمن والأمان.

‏‎كما هنأ العميد الشامسي ‎العاملين الذين تم ترقيتهم معربا عن تطلعه أن تكون الترقية حافزا لهم لمضاعفة البذل والعطاء وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم وفاء لوطنهم ومجتمعهم تحت ظل قيادتنا الرشيدة واستجابة لتطلعاتها نحو تعزيز الأمن والأمان في الدولة.