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3 مباريات بالدوري.. والمقاصة يتطلع للصدارة

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3 مباريات بالدوري.. والمقاصة يتطلع للصدارة 3 مباريات بالدوري.. والمقاصة يتطلع للصدارة

المقاصة

تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.

حيث يقام في الثالثة إلا ربع عصراَ مصر المقاصة مع الشرقية على الفيوم، يأتي هذا اللقاء صعبا علي فريق الشرقية الذي يأتي بذيل قائمة الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يمتلك المقاصة 37 نقطة محتلاً بهم المركز الثاني.

ويواجه المصري على استاد برج العرب في الخامسة مساء فريق الإنتاج الحربي، ويدخل المصري اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 31 نقطة، في حين يمتلك الإنتاج الحربي 17 نقطة محتلاً بهم المركز الـ 13.

ويستضيف الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء نظيره الاتحاد السكندري، ويحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 21 نقطة، أمام الاتحاد السكندري لديه 19 نقطة محتلاً بهم المركز الـ 11.

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