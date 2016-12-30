مهندسة تطلب الخلع: "بيسيبنى أنام ويمارس الرذيلة مع صديقاتى عبر الإنترنت"

كتبت أمانى الأخرس

أقامت "مديحة.ن " مهندسة، دعوى خلع من زوجها "ط. ج" مهندس كمبيوتر أمام محكمة الأسرة بحلوان، وأودعت مذكرة فى التسويات قالت فيها: "تزوجته منذ عامين ولكنه لا يعيش معى وإنما يعيش مع جهاز الكمبيوتر الذى يقضى أمامه أكثر من 15 ساعة، دون أن يهتم بى، والطامة الكبرى أنى اكتشفت ممارسته الرذيلة مع صديقات لى على النت أثناء نومى".

وقالت الزوجة: تزوجته منذ عامين كان حنونا ورومانسيا ، وكنا نقضى الإجازات خارج المنزل نلهو ونمرح، ونشاهد الأفلام السينمائية، وكان يشعرنى أنى ملكته المتوجة، وبعد عامنا الأول فوجئت بتصرفات غير طبيعية، حيث بدأ فى إهمالى والتفت إلى جهاز الكمبيوتر بالساعات الطويلة، ناسيا أنى أعيش معه داخل المنزل، وكلما طالبت الخروج معه رفض، وصدمت حين رأيته يمارس الرزيلة ليلا مع صديقاتى عبر الإنترنت فقررت رفع دعوى الخلع دون رجعى.