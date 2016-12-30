إلغاء 8 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جداوها اقتصاديا

كتب أحمد حمادة

ألغت عدد من شركات الطيران، اليوم الجمعة، 8 رحلات دولية كان من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولى، وذلك لعدم جدواها الاقتصادية.

وتلقت سلطات المطار، إخطارات تفيد بإلغاء 8 رحلات تابعة لشركات المصرية العالمية والنيل واير كايرو بإلغاء رحلات خاصة بهم كان من المقرر إقلاعهم اليوم، حيث قالت مصادر ملاحية إنه تم إلغاء رحلات 112، و 106 و 486 و825 التابعين لشركة المصرية العالمية .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 111، والمتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 113، و 103 والمتجهتين إلى ينبع، فضلا عن إلغاء رحلة شركة اير كايرو رقم 441 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا .