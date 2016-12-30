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إلغاء 8 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جداوها اقتصاديا

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إلغاء 8 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جداوها اقتصاديا إلغاء 8 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جداوها اقتصاديا

>كتب أحمد حمادة

ألغت عدد من شركات الطيران، اليوم الجمعة، 8 رحلات دولية كان من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولى، وذلك لعدم جدواها الاقتصادية.

وتلقت سلطات المطار، إخطارات تفيد بإلغاء 8 رحلات تابعة لشركات المصرية العالمية والنيل واير كايرو بإلغاء رحلات خاصة بهم كان من المقرر إقلاعهم اليوم، حيث قالت مصادر ملاحية إنه تم إلغاء رحلات  112، و 106 و 486 و825 التابعين لشركة المصرية العالمية .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 111، والمتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 113، و 103 والمتجهتين إلى ينبع، فضلا عن إلغاء رحلة شركة اير كايرو رقم 441 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا .

 

 


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