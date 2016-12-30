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إحباط محاولة تهريب أدوية تثبيت حمل بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب أدوية تثبيت حمل بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب أدوية تثبيت حمل بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة راكب إيطالي من تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بتثبيت الحمل ، الممنوع استيرادها إلا بموافقة وإشراف الجهات المعنية المختصة.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه اثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس ، تقدم أحد الركاب الإيطاليين لإنهاء إجراءاته بمعرفة خالد شعبان مأمور الجمرك، وبسؤال الراكب عن حمله لأى متعلقات ممنوعة أو مستحقة للجمارك ، أجاب بالنفي ، تم تحويله إلى أحمد حمدى لفحص حقائبه على جهاز الاكسراى حيث تلاحظ وحود أجسام غريبة.

وأوضحت المصادر تم إبلاغ جمال تركى مدير إدارة الجمرك بالواقعة ، أمر بتشكيل لجنة جمركية بإشراف محمد خيرى ، وسامي شكر ، وتم ضبط كميات كبيرة من أدوية تثبيت الحمل باهظة الثمن والتى قدرت بنصف مليون جنيه.

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات .

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