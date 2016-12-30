إحباط محاولة تهريب أدوية تثبيت حمل بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

مراسل «ONA»

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة راكب إيطالي من تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بتثبيت الحمل ، الممنوع استيرادها إلا بموافقة وإشراف الجهات المعنية المختصة.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه اثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس ، تقدم أحد الركاب الإيطاليين لإنهاء إجراءاته بمعرفة خالد شعبان مأمور الجمرك، وبسؤال الراكب عن حمله لأى متعلقات ممنوعة أو مستحقة للجمارك ، أجاب بالنفي ، تم تحويله إلى أحمد حمدى لفحص حقائبه على جهاز الاكسراى حيث تلاحظ وحود أجسام غريبة.

وأوضحت المصادر تم إبلاغ جمال تركى مدير إدارة الجمرك بالواقعة ، أمر بتشكيل لجنة جمركية بإشراف محمد خيرى ، وسامي شكر ، وتم ضبط كميات كبيرة من أدوية تثبيت الحمل باهظة الثمن والتى قدرت بنصف مليون جنيه.

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات .