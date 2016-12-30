سفيرتنا بأوغندا تنقل للمصريين تهنئة الرئيس السيسي بالعام الجديد

استقبلت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر لدى أوغندا بمقر السفارة، عددا من رموز الجالية، حيث نقلت لهم تهنئة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول عام 2017.

وذكر المكتب الإعلامي للسفارة ، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن السفيرة وزعت نص الرسالة على الحضور، كما قامت من ناحيتها وبالنيابة عن نفسها وأعضاء السفارة ومكاتبها الفنية بتهنئة الجالية، متمنية أن يكون موسم الأعياد مصدرا للتفاؤل والسعادة.

وحرصت السفيرة المصرية على إطلاع رموز الجالية على نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا في 18 ديسمبر الجاري، ومباحثات الرئيس مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، الذي تعهد بدعم ومساندة رجال الأعمال المصريين المتواجدين في أوغندا، وكذلك تشجعيه لمزيد من الاستثمارات المصرية في بلاده، خاصة في ضوء السمعة الطيبة للمشروعات المصرية التي يتم تنفيذها حاليا في مختلف المجالات.

كما استعرضت السفيرة خلال اللقاء جهود السفارة الحثيثة لحل المشكلات الخاصة بأبناء الجالية واستثماراتهم، واستمعت إلى بعض المعوقات التي تواجه أبناء الجالية، مشددة على ضرورة التواصل المستمر مع السفارة.

ولفتت إلى أن السفارة وكافة أعضائها على استعداد دائم للتعاون مع المصريين المتواجدين في أوغندا، سعيا لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.

ا ش أ