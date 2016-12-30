الضيافة الجوية: صلاة الجنازة على رفات طاقم طائرة باريس السبت المقبل

مراسل«ONA»

قال أسامة عبد الباسط نقيب الضيافة الجوية المصرية، إنه سيتم الصلاة على رفات طاقم الطائرة المصرية، التي سقطت في البحر المتوسط 19 مايو الماضي، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، ظهر يوم السبت القادم بعد استلام الرفات.

وأكد أسامة، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسليم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم صباح يوم السبت المقبل، وتقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة علي رفات الشهداء ميرفت زكريا وهيثم العزيزي، عاطف لطفي، وسمر عز يوم السبت بمسجد السيدة نفيسة، وصلاة الجنازة على رفات الشهيدة، يارا هاني بكنيسة العذراء بمدينة نصر، وصلاة الجنازة للشهيد طيار محمد شقير بمسجد الشيخ يوسف بالبدرشين والشهيد طيار محمد ممدوح بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وأضاف أنه تم تحديد مسجد السيدة نفيسة لإقامة صلاة الجنازة بعد استجابة أهالي طاقم الضيافة بالطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم رفات باقي الركاب إلى ذويهم يوم الأحد القادم.