ارتباك حركة قطارات الصعيد بالتزامن مع إصلاح قضبان بنى حدير فى بنى سويف

وأضافت المصادر أنه بسبب تشغيل السكة "مفردة"، تم حجز قطارات فى بعض المحطات لحين السماح لها بالمرور فى المنطقة بين بنى سويف والواسطى.

كانت حالة من الغضب والتذمر، قد سادت بين ركاب القطار رقم 2008 المتجه من القاهرة إلى الأقصر، وذلك بعد تعطله فى محطة العياط بالجيزة لمدة 7 ساعات، وحتى الآن، - حسب الركاب.

وقالت القارئة حبيبة خليفة، إحدى ركاب القطار، لـ"اليوم السابع"، إن الأطفال الرضع والعجائز الذين يستقلون القطار باتوا فى حالة يرثى لها بعد تعطل القطار لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة.

وأرسلت القارئة مجموعة من الفيديوهات التى تظهر غضب ركاب القطار، لا سيما أنه خرج من القاهرة فى تمام الساعة 11 مساء أمس الخميس، وفور وصوله إلى محطة العياط توقف لساعات.