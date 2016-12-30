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ارتباك حركة قطارات الصعيد بالتزامن مع إصلاح قضبان بنى حدير فى بنى سويف

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ارتباك حركة قطارات الصعيد بالتزامن مع إصلاح قضبان بنى حدير فى بنى سويف ارتباك حركة قطارات الصعيد بالتزامن مع إصلاح قضبان بنى حدير فى بنى سويف

>كتب رضا حبيشى

شهدت حركة قطارات الصعيد، ارتباكا شديدا، وتأخيرات وصلت إلى ساعات فى مواعيد رحلات بعض القطارات، بسبب استمرار إصلاح أضرار قضبان محطة بنى حدير الواقعة بين بنى سويف والواسطى. 

 

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخفيض سرعة القطارات فى منطقة بنى حدير، بجانب تشغيل حركة القطارات على قضبان مفردة بين بنى سويف والواسطى، بحيث يتحرك قطار قادم للقاهرة ثم آخر متوجه لأسوان على نفس القضبان وفق ترتيب القطارات. 

وأضافت المصادر أنه بسبب تشغيل السكة "مفردة"، تم حجز قطارات  فى بعض المحطات لحين السماح لها بالمرور فى المنطقة بين بنى سويف والواسطى.

كانت حالة من الغضب والتذمر، قد سادت بين ركاب القطار رقم 2008 المتجه من القاهرة إلى الأقصر، وذلك بعد تعطله فى محطة العياط بالجيزة لمدة 7 ساعات، وحتى الآن، - حسب الركاب.

وقالت القارئة حبيبة خليفة، إحدى ركاب القطار، لـ"اليوم السابع"، إن الأطفال الرضع والعجائز الذين يستقلون القطار باتوا فى حالة يرثى لها بعد تعطل القطار لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة.

وأرسلت القارئة مجموعة من الفيديوهات التى تظهر غضب ركاب القطار، لا سيما أنه خرج من القاهرة فى تمام الساعة 11 مساء أمس الخميس، وفور وصوله إلى محطة العياط توقف لساعات.

 

 


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