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ردًا على عقوبات أمريكا.. روسيا تغلق مدرسة "أنجلو أمريكان" بموسكو

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ردًا على عقوبات أمريكا.. روسيا تغلق مدرسة "أنجلو أمريكان" بموسكو ردًا على عقوبات أمريكا.. روسيا تغلق مدرسة "أنجلو أمريكان" بموسكو

>كتبت نورهان مجدى

ذكرت CNN الأمريكية، أن السلطات الروسية أمرت بإغلاق مدرسة أنجلو أمريكان الدولية بموسكو، فى أول رد فعل واضح لروسيا، بعد إعلان واشنطن عقوبات ضدها على خلفية تدخلها فى الانتخابات الرئاسية بأمريكا.

 

تخدم المدرسة الخاصة أبناء الدبلوماسيين الذين يعملون بسفارات كلٍ من أمريكا وبريطانيا وكندا بروسيا، وكذلك يرتادها مواطنون أمريكيون وأجانب.

كانت إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، قد قررت أمس الخميس، طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة، بسبب اتهام روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتى تعرف بأزمة القرصنة.

من جانبها، أدانت روسيا قرار إدارة أوباما، وتعهدت على الرد بالمثل، فيما أوضح متحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتن أن الرئيس ليس فى عجلة من أمره لاتخاذ قرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة من إعلان الإدارة الأمريكية، غردت السفارة الروسية فى المملكة المتحدة أن تصرفات أوباما هى "وهم الحرب الباردة" كما وصفت الإدارة بـ"التعساء".

 


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