غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الاسكندرية - اسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 غلق البوغاز، نظراً لسوء الأحوال الجوية بعد تأكد ارتفاع الموج وسرعة الرياح، بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية.

وأضاف الغندور، أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظاً على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن الميناء مستمر فى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، ووحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية جاهزة على مدار الساعة لتلقى أى استغاثة، وتم زيادة عدد النوبتجيات تحسباً لأى ظروف، هذا بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات.