أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

Google+ Print
غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

>الاسكندرية - اسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 غلق البوغاز، نظراً لسوء الأحوال الجوية بعد تأكد ارتفاع الموج وسرعة الرياح، بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية.

 

وأضاف الغندور، أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظاً على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

 

 

ومن ناحية أخرى، قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن الميناء مستمر فى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، ووحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية جاهزة على مدار الساعة لتلقى أى استغاثة، وتم زيادة عدد النوبتجيات تحسباً لأى ظروف، هذا بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365