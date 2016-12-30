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المصرى يصطدم بالإنتاج الحربى "المهزوز" اليوم

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المصرى يصطدم بالإنتاج الحربى "المهزوز" اليوم المصرى يصطدم بالإنتاج الحربى "المهزوز" اليوم

>كتب سليمان النقر

يصطدم المصرى بالإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم، على استاد برج العرب ختام منافسات الجولة السابعة عشرة والدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام فى مباراة ليست سهلة على الفريق البورسعيدى الذى يسعى لإنهاء عروضه القوية بشكل طيب فى نهاية الدور الأول لاسيما أنه يقبع فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .

 

على الجانب الآخر، يبحث الإنتاج تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى القاهرة ولو بنقطة لتكون خير نهاية خاصة بعد النتائج غير المقنعة التى حققها الفريق العسكرى خلال الموسم الجارى حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

 


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