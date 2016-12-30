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بعد "الغداء" خد تعسيلة.. تعزز الإدراك لكبار السن وتحميك من الزهايمر

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بعد "الغداء" خد تعسيلة.. تعزز الإدراك لكبار السن وتحميك من الزهايمر بعد "الغداء" خد تعسيلة.. تعزز الإدراك لكبار السن وتحميك من الزهايمر

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن القيلولة بعد الغداء تعزز الإدراك في البالغين الأكبر سناً وتقلل من ظهور مرض الزهايمر.

ووفقاً للدراسة التى نشرت على الإنترنت في عدد ديسمبر بمجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، حلل الباحثون من جامعة جونز هوبكنز، بيانات المشاركين من حيث وقت القيلولة التى يحصلون عليها، والتى تنقسم إلى القيلولة القصيرة وتقل عن 30 دقيقة، أما القيلولة المعتدلة تتراوح ما بين 30 – 90 دقيقة، والقيلولة الطويلة تكون أكثر من 90 دقيقة.

ووجد الباحثون أن كبار السن الذين يحصلون على قيلولة معتدلة بعد الغذاء، ارتفع لديهم مستوى الادراك إلى أكثر من 70% مقارنة بالأشخاص الذين لا يأخذون قسطاً من الراحة.

وأوضح الباحثون أن هناك ارتباطا كبيرا بين الوظائف المعرفية والقيلولة بعد السيطرة على الخصائص الديموجرافية مثل مؤشر كتلة الجسم، والاكتئاب، والأنشطة اليومية المفيدة للحياة، والأنشطة الاجتماعية، ومدة النوم ليلاً.

جدير بالذكر أن دراسة سابقة وجدت أن الأفراد الذين يحصلون على ساعة راحة  بين العمل " القيلولة " يكون أداؤهم بعدها أكثر نشاطا مع ارتفاع مستوى التركيز أكثر من غيرهم.


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