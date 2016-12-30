2016.. عام الخناقات والاقتحامات والسكاكين

كتب سليمان النقر

مع ختام عام 2016 بحلوها ومرها وما شهدته من أحداث مثيرة منها لحظات مضيئة ومنها لحظات حزينة، إلا أن الأزمات والمشاكل تبقى علامة فارقة فى أرشيف الوقائع والأحداث الرياضية خلال العام المنصرم حيث وقعت عدة أزمات وخناقات فى الشارع الكروى وكان لوقعها صدى مدوٍ فى مختلف الأركان ونبرز أهم الأزمات التى مر بها عام 2016.

خناقة مرتضى وميدو

وقعت أزمة كبيرة بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحمد حسام "ميدو" المدير الفنى الأسبق للفرق الأبيض، بدأت الأزمة على ضوء إقالة ميدو من تدريب الزمالك حيث شن هجومًا عنيفًا على رئيس قلعة ميت عقبة بسبب تدخلاته فى عمل الأجهزة الفنية والتسرع فى إقالة المدربين وعدم الصبر عليهم، وهو ما استدعى مرتضى منصور للرد عليه بهجوم أكثر ضراوة ووصل الأمر إلى حد التراشق وتوجيه السباب بين الطرفين.

أزمة باسم وحازم إمام

نشبت أزمة كبيرة بين ثنائى الزمالك باسم مرسى وحازم إمام خلال معسكر فريقهما بجنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال الأفريقى، وما تبعها من تدخل حازم إمام بالسلاح الأبيض "سنجة" ضد زميله ونتج عن ذلك إحداث جرح قطعى فى وجه مهاجم الزمالك، وهو ما لعب دورًا كبيرًا فى إقالة محمد حلمى من تدريب الأبيض.

مقاطعة الحكام للزمالك

وأقدم الحكام على خطوة جريئة بعدما اتفقوا على رفض إدارة مباريات للزمالك قبل مواجهته أمام اتحاد الشرطة فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر اعتراضًا على هجوم مرتضى منصور على قضاة الملاعب الأمر الذى دفع لجنة الحكام إلى استقدام طاقم حكام أردنى لإدارة اللقاء، فى تطور هائل من الحكام لوضع حد لتجاوزات رئيس القلعة البيضاء فى حقهم.

اقتحام ألتراس أهلاوى

أقدم ألتراس أهلاوى على سلوك غير حضارى بعدما قاموا باقتحام مران الفريق الأحمر الذى أقيم على ملعب النادى بفرع مدينة نصر اعتراضًا على سوء النتائج والهزيمة غير المتوقعة من الزمالك فى نهائى الكأس وخسارة اللقب بخلاف النتائج السيئة فى بطولة دورى الأبطال الأفريقى، والتعدى على اللاعبين والهجوم على الهولندى مارتن يول الأمر الذى أجبر الأخير على الاستقالة رافضًا الاستمرار فى منصبه.

انسحاب الزمالك

فى خطوة استباقية قرر مجلس إدارة نادى الزمالك الانسحاب من بطولة الدورى العام بعد نهاية مباراة الأهلى والمقاصة فى الجولة الثالثة عشرة من عمر الدورى اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية والتى يرون أن فيها مجاملة لغريمهم التقليدى الأهلى ونتج عنه دعوة مجلس إدارة اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز لاجتماع طارئ لمناقشة الأزمة ووضع حلول وهى الجلسة التى لعبت دورًا فى تراجع الزمالك عن موقفه والتراجع عن قرار الانسحاب.