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طقس اليوم سحب وأمطار غزيرة ودرجات حرارة أقل من معدلاتها

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طقس اليوم سحب وأمطار غزيرة ودرجات حرارة أقل من معدلاتها طقس اليوم سحب وأمطار غزيرة ودرجات حرارة أقل من معدلاتها

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، ودرجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها.

 

ويسود طقس شتوى شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد على السواحل الشمالية الشرية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين المتر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية غربية فى البحر الأحمر تكون جنوبية غربية.

 

 

 

الصغرى العظمى

 

 

القاهرة 12 16

 

الإسكندرية 8 14

 

مطروح 7 13

 

بورسعيد 9 17

 

دمياط 9 17

 

بلطيم 8 15

 

الإسماعيلية 8 17

 

السويس 7 16

 

العريش 4 19

 

نخل صفر 15

 

طابا 3 16

 

الطور 7 19

 

مرسى علم 11 20

 

الغردقة 10 20

 

شرم الشيخ 10 21

 

رفح 4 18

 

كاترين صفر 8

 

سيوة 8 13

 

المنيا 8 17

 

الفيوم 8 17

 

رأس سدر 7 17

 

أبوسمبل 9 20

 

وسط الدلتا 11 16

 

أسيوط 5 18

 

سوهاج 5 18

 

الأقصر 6 20

 

أسوان 7 20

 

شلاتين 14 22

 

حلايب 16 20

 

الوادى الجديد 4 19

 

قنا 5 19

 

نويبع 12 19

 

السلوم 6 13


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