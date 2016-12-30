لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها من تحركات عسكرية بالمنطقة الغربية

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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الإعلامية الصادرة عن بعض القيادات العسكرية وما رافقها من تحركات عسكرية فى بعض المناطق بالمنطقة الغربية .

واعتبرت اللجنة فى بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك التصريحات "تعد تحريضا على العنف والاقتتال وإثارة الحرب الأهلية ونسف جهود المصالحة والسلام فى المنطقة الغربية".

وأضاف بيان اللجنة "فى الوقت الذى تتابع فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه التحركات والتصريحات العسكرية فإنها تعرب عن رفضها الكامل لهذه التصريحات والتحركات العسكرية المرفوضة والتى من شأنها جر البلاد لصراعات مسلحة وحرب أهلية جديدة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر وتداعياتها الخطيرة والكارثية على حياة وسلامة المدنيين وزيادة تفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية".

وأكدت اللجنة على دعمها لجهود الحوار والتعايش السلمى المشترك بين أبناء الوطن الواحد كحل لا بديل عنه، مجددة دعمها الكامل لجهود إحلال السلام والاستقرار والوفاق الوطنى والاجتماعى والمصالحة الوطنية فى ليبيا .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بسرعة العمل على تنفيذ ما جاء بالمحلق الأمنى للاتفاق السياسى الليبى ولذى ينص على ضرورة إخلاء العاصمة الليبية طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات والمظاهر المسلحة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بالمدينة .