إنخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30-12-2016

سمر العشري

يشهد السوق انخفاض في أسعار مواد البناء بسبب القرض من صندوق النقد الدولي، والذي سيجعل الاقتصاد المصري منتعشا ، حيث أعلنت مصانع حديد التسليح عن قائمة أسعارها الجديدة، إليكم أسعار الحديد والأسمنت .

أسعار الحديد :

اسم الشركة يليه اسم المنتج يتبعه سعر الشراء الاعلي سعرا واخيراً الاقل سعراً :

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية

الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية

حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية

حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

أسعار الأسمنت :

اسم الشركة يليه اسم المنتج يتبعه سعر الشراء الاعلي سعرا واخيراً الاقل سعراً :

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 770 جنية 780 جنية

النصر 755 جنية 760 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنية 735 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنية 755 جنية

حورس 735 جنية 735 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 740 جنية 745 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 755 جنية 760 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 820 جنية 825 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 730 جنية 735 جنية

أسمنت العريش العسكري 730 جنية 735 جنية

أسمنت سيناء سيناء 735 جنية 740 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنية 745 جنية

السويس للأسمنت السويس 760 جنية 765 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 760 جنية 765 جنية

تكنو 705 جنية 710 جنية

أسمنت حلوان حلوان 760 جنية 765 جنية

أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية 785 جنية

السويدي السويدي 775 جنية 780 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 735 جنية 735 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 730 جنية 735 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 825 جنية 825 جنية

البرج 835 جنية 835 جنية

الساحل 825 جنية 825 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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