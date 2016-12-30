استقرار سعر الريال اليوم الجمعة 30-12-2016

سمر العشري

نقدم لكم سعر الريال اليوم الجمعة 30-12-2016 في البنوك والسوق السوداء، حيث تستقر أسعار الريال في مصر هذه الأيام ولكن بعد الارتفاع التي شهدته، على عكس جميع توقعات الخبراء الماليين، حيث توقعوا هبوط أسعار الريال في مصر بعد انتهاء عمرة المولد النبوي الشريف، ولكن حدث العكس وجاءت معظم تلك التوقعات أرضًا، من المتضح أن سعر الريال معدل الطلب مرتفع عليه دائمًا من المصريين، من أجل السفر إلى السعودية لأداء العمرة أو من أجل العمل في المملكة السعودية .

أسعار الريال في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

كريدي أجريكول

4.97 5.03

SAIB Bank

4.95 5.03

البنك الأهلي اليوناني

4.95 5.13

بنك القاهرة

4.92 5.04

بنك الاسكندرية

4.83 4.86

البنك المركزي المصري

4.82 4.90

البنك الأهلى المصري

4.80 4.83

بنك مصر

4.80 4.87

البنك الأهلي الكويتي – مصر

4.80 4.87

بنك بلوم مصر

4.80 4.85

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.80 5.03

بنك فيصل الاسلامى المصرى

4.78 4.85

البنك التجاري الدولي

4.78 4.85

بنك قناة السويس

4.78 4.87

البنك العربى الافريقي الدولى

4.77 4.87

المصرف المتحد

4.77 4.85

بنك مصر إيران للتنمية

4.73 5.09

بنك البركة

4.68 5.02

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء عند الشراء 5:25 جنيه بينما سجلت عند البيع 5:50 جنيه لتبدأ السوق السوداء بالظهور علي ساحة الاقتصاد المصري من جديد بعد أن تمكن البنك المركزي بالقرار الأخير من إخفاء واختفاء تعاملات السوق علي الساحة الاقتصادية بالجمهورية .

شبكةعيونالإخبارية

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