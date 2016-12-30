انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30/12/2016

سمر العشري

حدثت اليوم مجموعة من التغييرات في اسعار الدولار اثرت بدورها على أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-12-2018، على اسعاره امس ، وسنتعرف الأن سعر الذهب اليوم في مصر، الذي مر بمرحلة ما بين الأستقرار والهبوط، حيث ان سعر الذهب مرتبط أرتباطاً بسعر الدولار الامريكي، وهو ما يجعل سعر الذهب الان متأرجح بشكل كبير، وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر حيث أن سعر المعدن النفيس قد استقر رغم ارتفاع الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان .

سعر الذهب اليوم :

عيار 24 714

عيار 22 655

عيار 21 625

عيار 18 536

عيار 14 417

عيار 12 357

الاونصة 22,214

الجنيه الذهب 5,000

الكيلو 714,286

شبكةعيونالإخبارية

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