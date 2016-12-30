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انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30/12/2016

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انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30/12/2016 انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30/12/2016

حدثت اليوم مجموعة من التغييرات في الدولار اثرت  بدورها  على   الذهب اليوم الجمعة 30-12-2018،  على اسعاره امس ، وسنتعرف الأن  اليوم في ، الذي مر بمرحلة ما بين الأستقرار والهبوط، حيث ان سعر الذهب مرتبط أرتباطاً بسعر الدولار الامريكي، وهو ما يجعل سعر الذهب الان متأرجح بشكل كبير، وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر حيث أن سعر المعدن النفيس قد استقر رغم ارتفاع الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان .

سعر الذهب اليوم :

عيار 24  714
عيار 22  655
عيار 21  625
عيار 18  536
عيار 14  417
عيار 12  357
الاونصة  22,214
الجنيه الذهب  5,000
الكيلو  714,286

 

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