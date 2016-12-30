انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30/12/2016

حدثت اليوم مجموعة من التغييرات في اسعار الدولار اثرت بدورها على أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-12-2018، على اسعاره امس ، وسنتعرف الأن سعر الذهب اليوم في مصر، الذي مر بمرحلة ما بين الأستقرار والهبوط، حيث ان سعر الذهب مرتبط أرتباطاً بسعر الدولار الامريكي، وهو ما يجعل سعر الذهب الان متأرجح بشكل كبير، وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر حيث أن سعر المعدن النفيس قد استقر رغم ارتفاع الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان .
سعر الذهب اليوم :
عيار 24 714
عيار 22 655
عيار 21 625
عيار 18 536
عيار 14 417
عيار 12 357
الاونصة 22,214
الجنيه الذهب 5,000
الكيلو 714,286
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