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"تعليم البرلمان" تعقد جلسة استماع بحضور الشيحى و200 شخصية جامعية.. الأحد

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"تعليم البرلمان" تعقد جلسة استماع بحضور الشيحى و200 شخصية جامعية.. الأحد "تعليم البرلمان" تعقد جلسة استماع بحضور الشيحى و200 شخصية جامعية.. الأحد

>كتب وائل ربيعى

تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب، جلسة استماع حول قانون التعليم العالى والأفكار المطروحة للتطوير، وذلك يوم الأحد المقبل بالقاعة الرئيسية فى مقر مجلس الشورى السابق، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات وكل رؤساء الجامعات.

 

ودعا الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، 200 شخصية من القيادات الجامعية من أصحاب الرأى والفكر فى المجتمع الجامعى، وعمداء بعض الكليات وأعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات، ونقابات أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، ونوادى أعضاء هيئة التدريس والدكتور طارق شوقى، رئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية.

 

كانت لجنة التعليم بمجلس النواب، أرسلت خطابات للجامعات للحصول على المقترحات والرؤى الخاصة بإعداد قانون التعليم العالى الجديد.


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