إنهيار في سعر الدولار اليوم الجمعة 30/12/2016

سمر العشري

إتجهت العملة الأمريكية نحو الإنخفاض التدريجي فى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، وكانت البنوك الحكومية والخاصة قد إختارت المنحنى المتراجع لأسعار الدولار خاصة بعد القفزات المتتالية فى سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وجاء الهبوط فى سعر الدولار بسبب موسم الإجازات مع السنة الجديدة وإجازة الجمعة والسبت وعادة مايحدث ركود مؤقت وقلة طلب للدولار.

حيث تراجع سعر الدولار فى البنوك، حيث لاحظنا تراجع أسعار الدولار فى بنوك البركة والمشرق وبيريوس وHSBC بسعر ومصر والأهلى والعربى الأفريقي، فى الوقت الذى طال التراجع السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار بها 19.50 للشراء .

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلى اليوناني بمصر 18.75 19.30

كريدي أجريكول 18.65 18.85

البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.30 18.75

بنك HSBC 18.25 18.80

بنك الاسكندرية 18.10 18.25

بنك مصر إيران للتنمية 18.10 18.50

بنك التعمير والاسكان 18.10 18.35

مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.10 18.85

بنك بيريوس 18.001 18.25

البنك المصرى الخليجي 18.00 18.25

البنك الأهلى المصرى 18.00 18.10

بنك قناة السويس 18.00 18.25

بنك SAIB 18.00 18.25

البنك العربى الأفريقي 18.00 18.27

بنك البركة 18.00 18.25

بنك مصر 18.00 18.26

بنك القاهرة 18.00 18.26

بنك بلوم مصر 18.00 18.20

المصرف المتحد 18.00 18.20

بنك فيصل 17.95 18.10

البنك التجارى الدولى CIB 17.95 18.20

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

حقق سعر الدولار اليوم إرتفاعا فى السوق السوداء ووصل حسب متعاملين إلي 19.50 للشراء مع إختلاف السعر حسب المنطقة بزيادة عشرة قروش عن السعر المتداول، وجاء إنسجام البنوك مع السوق السوداء وخاصة فى تراجع الأسعار فى كلا منهما فى فترة إجازات تشهد قلة على طلب الدولار الأمريكي .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads