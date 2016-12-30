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إنهيار في سعر الدولار اليوم الجمعة 30/12/2016

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إنهيار في سعر الدولار اليوم الجمعة 30/12/2016 إنهيار في سعر الدولار اليوم الجمعة 30/12/2016

إتجهت العملة الأمريكية نحو الإنخفاض التدريجي فى الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، وكانت البنوك الحكومية والخاصة قد إختارت المنحنى المتراجع لأسعار الدولار خاصة بعد القفزات المتتالية فى خلال الأيام الماضية، وجاء الهبوط فى سعر الدولار بسبب موسم الإجازات مع السنة الجديدة وإجازة الجمعة والسبت وعادة مايحدث ركود مؤقت وقلة طلب للدولار.

حيث تراجع سعر الدولار فى البنوك، حيث لاحظنا تراجع أسعار الدولار فى بنوك البركة والمشرق وبيريوس وHSBC بسعر ومصر والأهلى والعربى الأفريقي، فى الوقت الذى طال التراجع السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار بها 19.50 للشراء .

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلى اليوناني بمصر  18.75  19.30
كريدي أجريكول  18.65  18.85
البنك المصرى لتنمية الصادرات  18.30  18.75
بنك HSBC  18.25  18.80
بنك الاسكندرية  18.10  18.25
بنك إيران للتنمية  18.10  18.50
بنك التعمير والاسكان  18.10  18.35
مصرف أبو ظبى الإسلامي  18.10  18.85
بنك بيريوس  18.001  18.25
البنك المصرى الخليجي  18.00  18.25
البنك الأهلى المصرى  18.00  18.10
بنك قناة السويس  18.00  18.25
بنك SAIB  18.00  18.25
البنك العربى الأفريقي  18.00  18.27
بنك البركة  18.00  18.25
بنك مصر  18.00  18.26
بنك القاهرة  18.00  18.26
بنك بلوم مصر  18.00  18.20
المصرف المتحد  18.00   18.20
بنك فيصل  17.95  18.10
البنك التجارى الدولى CIB  17.95   18.20

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

حقق سعر الدولار اليوم إرتفاعا فى السوق السوداء ووصل حسب متعاملين إلي 19.50 للشراء مع إختلاف السعر حسب المنطقة بزيادة عشرة قروش عن السعر المتداول، وجاء إنسجام البنوك مع السوق السوداء وخاصة فى تراجع الأسعار فى كلا منهما فى فترة إجازات تشهد قلة على طلب الدولار الأمريكي .

 

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رئيس قسم الأخبار

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