سلمان خان الأعلى أجراً في بوليوود لعام 2016

تصدّر النجم سلمان خان Salman Khan قائمة فوربس للمشاهير الأعلى دخلاً لعام 2016، متجاوزاً صديقه شاروخان Shahrukhan الذي حاز على المركز الثاني.

وكانت مجلة "فوربس" العالمية قد نشرت قائمتها السنوية لأعلى المشاهير الهنود دخلاً لعام 2016، وحاز نجم فيلم "DABANGG" على المركز الأوّل.

ووفقاً للقائمة، تصدّر سلمان بإيرادات وصلت إلى 270.33 مليار روبية، أما من خارج الوسط الفني، فقد حلّ في المركز الثالث قائد كريكيت الهند فيرات كولي Virat Kohli، وأكشاي كومار Akshay Kumar في المركز الرابع.

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها نجوم بوليوود على ألقاب عالمية، علماً أنّ الهند ما زالت تنتج العديد من الأعمال الفنية الفعالة والغنية بالدراما والأكشن، فاستطاع نجومها التنافس على أعلى الإيرادات العالمية بشكل كبير، ودخل العديد منهم إلى عالم هوليوود، وأثبتوا حضوراً واضحاً.

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