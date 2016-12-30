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كانيي ويست يصدم الإعلام بصورة

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الخميس 29-12-2016 23:51

بعد أن أجمعت وسائل الإعلام الأمريكية على أنّ النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست Kanye West قد تغيّب عن الاحتفال الكبير ليلة الميلاد الذي أقامته عائلة زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian، نشر النجم صورة تثبت أنّه كان في الاحتفال مع عائلته.

وكانت التقارير قد رجّحت أن تكون كيم هي من أمرت زوجها بالابتعاد عنها ليلة الميلاد، كونهما دخلا مرحلة الطلاق والانفصال، حسب ما تردد مؤخراً، قبل أن يصدم النجم جميع وسائل الإعلام وينشر صورة على صفحته الخاصة في "تويتر" إلى جانب شجرة الميلاد مع زوجته التي ظهرت تحمل ابنتها نورث، فيما تولى هو حمل ساينت.

يشار إلى مصدر مقرّب من كيم، البالغة من العمر 36 عاماً، كان قد نفى عن لسان النجمة كلّ ما قيل عن سعيها للانفصال عن زوجها قبل أو بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

 

 

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