طاقم حكام القمة المجرى يغادر القاهرة صباح اليوم

كتب عادل عقل

يغادر القاهرة فى الثامنة من صباح اليوم الجمعة، طاقم الحكام المجرى بقيادة فيكتور كاساى، الذى أدار لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، الذى أقيم مساء أمس الخميس باستاد بتروسبوت ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

كان الطاقم قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وأقاموا بأحد الفنادق الكبرى بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وتسبب ضيق الوقت فى إلغاء الجولة السياحية للطاقم المجرى، حيث فضلوا الراحة بفندق الإقامة حتى موعد المباراة للتركيز وعدم الانشغال بأى أمور أخرى غير المباراة.

جدير بالذكر أن الطاقم ضم بالإضافة إلى كاساى مواطنة الثنائى جابور ايروس وجورجى رينج مساعدين والحكم الرابع آدم فاركس.

جدير بالذكر أن هشام صلاح المساعد الدولى السابق كان مراقبا للحكام والثنائى اللواء محمد على وسيد بخيت مراقبا المسابقات ورافق الحكام طوال فترة تواجدهم بالقاهرة مينا سامح مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.