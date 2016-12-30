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دراسة: المشى 5 دقائق لكل ساعة يحسن المزاج والطاقة ويقلل الشهية

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دراسة: المشى 5 دقائق لكل ساعة يحسن المزاج والطاقة ويقلل الشهية دراسة: المشى 5 دقائق لكل ساعة يحسن المزاج والطاقة ويقلل الشهية

>كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأشخاص حول العالم يقضون العديد من الساعات اليومية فى العمل دون راحة، ولكن، اكتشف العلماء أن المشى 5 دقائق من كل ساعة عمل يحسن المزاج والطاقة ويقلل الشهية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن أخذ راحة قصيرة، بين ساعات العمل مثل الوقوف والتحرك لها فوائد عديدة أبرزها ارتفاع مستويات المزاج وتعزيز الطاقة والمناعة والدورة الدموية.

وأوضح الباحثون أن نمط الحياة المستقرة يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها مرض السكر، والاكتئاب، والسمنة، وأمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة كولورادو آنشوتز الطبية ومعهد جونسون آند جونسون، بتحليل بيانات 30 شخصا من العاملين فى المكاتب الذين يقضون وقتاً طويلاً فى الجلوس دون حركة.

ووجد الباحثون أن ممارسة القليل من النشاط طوال اليوم حتى ولو 5 دقائق، طريقة سهلة لتحسين الرفاهية وتجديد الطاقة والدورة الدموية.

وأضاف الباحثون أن الأعمال الكتابية تسبب العديد من الأمراض فى العمود الفقرى مثل الخشونة فى الرقبة إضافة إلى ارتفاع فرص الاصابة بالبواسير.


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