أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكاتدرائية تبدأ توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل

Google+ Print
الكاتدرائية تبدأ توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل الكاتدرائية تبدأ توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل

>كتبت سارة علام

تواصل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية استعداداتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث يبدأ مكتب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، فى توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة، وتوجيه الدعوات للمسئولين بداية من الأحد المقبل.

 

فيما انتهى المركز الإعلامى للكنيسة القبطية من استخراج تصاريح الإعلاميين لحضور قداس العيد، الذى يصلى مساء السادس من يناير المقبل، على أن يتم تسليمها من الاثنين إلى الأربعاء المقبلين بمقر المركز بالكاتدرائية.

 

وتستكمل اللجنة الهندسية بالكاتدرائية أعمال ترميم الكنيسة الكبرى التى يصلى فيها العيد، حيث تخضع منذ العام الماضى لأعمال تجديدات، على أن تفتتح نهائيًا فى عيد اليوبيل الذهبى لإنشائها عام 2018، وتصلى فيها قداسات عيدى الميلاد والقيامة كل عام حتى موعد الافتتاح.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365