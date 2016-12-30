الكاتدرائية تبدأ توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل

كتبت سارة علام

تواصل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية استعداداتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث يبدأ مكتب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، فى توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة، وتوجيه الدعوات للمسئولين بداية من الأحد المقبل.

فيما انتهى المركز الإعلامى للكنيسة القبطية من استخراج تصاريح الإعلاميين لحضور قداس العيد، الذى يصلى مساء السادس من يناير المقبل، على أن يتم تسليمها من الاثنين إلى الأربعاء المقبلين بمقر المركز بالكاتدرائية.

وتستكمل اللجنة الهندسية بالكاتدرائية أعمال ترميم الكنيسة الكبرى التى يصلى فيها العيد، حيث تخضع منذ العام الماضى لأعمال تجديدات، على أن تفتتح نهائيًا فى عيد اليوبيل الذهبى لإنشائها عام 2018، وتصلى فيها قداسات عيدى الميلاد والقيامة كل عام حتى موعد الافتتاح.