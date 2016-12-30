حظك اليوم لبرج العقرب الجمعة 30 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك بلعب اليوجا لتهدئة أعصابك

كتبت مى الشامى

نقدم لمواليد برج العقرب اليوم الجمعة 30 ديسمبر، توقعات علماء الفلك فى عدد من الأصعدة أهمها الصحى، الذى يتطلب منك الاهتمام والصبر، أيضا الصعيد المهنى والعاطفى، واعلم أنك من الممكن أن تستفيد من نصائح علماء الفلك.

برج العقرب على الصعيد المهنى

عملك يحتاج إلى قليل من المرونة، فلديك قدرة على التسلل والخروج من المواقف بقليل من النعومة وسهولة فاستغل هذا فى تحقيق أهدافك بنجاح.

برج العقرب على الصعيد العاطفى

الخيال يلعب دورا كبيرا فى حياتك العاطفية، لا تدع خيالك يدمر علاقتك بشريك حياتك، فحافظ على قدم واحدة على الأقل على الأرض.

برج العقرب على الصعيد الصحى

لديك بعض المواقف التى تثير أعصابك، فلابد أن تتحلى بالصبر، وإذ لم تعرف أن تتحلى بالصبر فعليك بتمارين اليوجا التى تساعدك فى ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

ربما تحتاج إلى موافقة الآخرين من أجل أن تشعر بالرضا عن نفسك، لكن شخصيتك وطريقة تفكيرك من الصعب على الآخرين قبولها فى كثير من الأحيان، قد تحتاج إلى إجراء أفكارك أقل مجنون فهذا ينبغى أن يكون هدفك خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا كنت لا تريد أن تشعر بأنك مستبعد من المجتمع.