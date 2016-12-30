حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30/12/2016.. يوم مميز وإنجازات على الصعيد المهنى

كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان هى أبرز صفات برج العذراء، الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى

ستكون قادرًا على التركيز فى عملك اليوم، فحالتك الذهنية جيدة جدا وتستطيع أن تنجز عددا كبيرا من الأعمال فى وقت قياسى، بالإضافة إلى عدد من الصفقات التجارية الناجحة التى يمكنك أن تعقدها.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الأصدقاء المقربون وبعض زملاء العمل يعرفوك جيداً، لذلك عليك أن تصغى إلى نصائحهم جيداً لأنهم سيكونون مرآتك فى الفترة المقبلة.

على الصعيد الصحى

طبيعة عملك تفرض عليك تغيرا دائما فى حالتك الصحية، والآن تحتاج إلى أن تستمر على النظام الغذائى، الذى تسير عليه حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يقدم بعض النصائح الهامة إلى شخص عزيز عليه اليوم، وسيتقبلها هذا الشخص بشخص رحب نظراً لأسلوب العذراء المميز فى الحديث وقدرته على الإقناع.