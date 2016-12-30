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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أخبار سارة فى العمل

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أخبار سارة فى العمل حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أخبار سارة فى العمل

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التردد.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى

 

ثقتك الحبيب قد اهتزت بك بسبب بعض التصرفات غير المفهومة، التى صدرت منك خلال الفترة الماضية، عليك أن تجلس إليه اليوم وتسأله عن ما سبب له الضيق حتى تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى

 

تقدم إلى العمل أفضل ما لديك، وهو ما انعكس إيجابًا على علاقتك بمديرك فى العمل، من المتوقع أن يتغير منصبك فى المؤسسة أو الشركة التى تعمل بها، وهو ما سيغير شكل حياتك المهنية بالكامل.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى

 

الاسترخاء والحصول على إجازة من العمل حل سحرى وسريع لتجاوز الأزمة النفسية التى تمر بها خلال الفترة الأخيرة، كما أن النوم بشكل جيد يساعدك كذلك على الخروج منها سريعًا.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى الحياة المهنية والأسرية، أما على مستوى علاقتك بالحبيب، فمن المتوقع أن تتطور علاقتكما بشكل رسمى.


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مصر 365

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