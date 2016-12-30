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حظك اليوم برج القوس الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التوتر الزائد يُفسد يومك

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التوتر الزائد يُفسد يومك حظك اليوم برج القوس الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التوتر الزائد يُفسد يومك

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الجمعة 30 ديسمبر، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

 

برج القوس على الصعيد المهنى

 

أوضاعك جميعها جيدة إلى حد كبير، عليك فقط بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المفترض أن تحصل على مكافأة من العمل، اليوم جيد بشكل كبير.

على الصعيد العاطفى

 

إهمالك للحبيب فى الفترة الماضية أثر على علاقتكما سلبًا، عليك أن تكون أكثر حرصًا فى التعامل معه، ومن الأفضل أن تقضى اليوم إلى جواره فهو فى أشد الحاجة إليك.

 

برج القوس على الصعيد الصحى

 

التوتر يسبب لك الكثير من المشكلات الصحية، عليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، وتنعم بحياة هادئة، خصوصًا أن حياتك جيدة إلى حد كبير، ولا يوجد داعِ لهذا القلق المتواصل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

 

من المتوقع أن يعلو نجمك خلال الأيام المقبلة، على مستوى العائلة والأصدقاء فهناك بعض التغيرات الطارية، كما أنه من المفترض أن يحدث خلاف كبير بينك وبين أحد الأقارب.


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مصر 365

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