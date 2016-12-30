حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو اليوم الجمعة 30 ديسمبر، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حيث يتميز النساء من أبناء هذا البرج بالذكاء الشديد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

أوضاعك المهنية هى الأفضل فى هذا اليوم، تحصل على ترقية من مديرك فى العمل، نظير عمل جيد قمت به خلال اليوم، كما أنه من المتوقع أن تسافر مع زميل لك إلى دولة أوروبية فى نهاية الشهر الجارى.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

على الرغم من أن شريك حياتك جيد، إلا أنك فى الفترة الماضية، قد حدث منك بعض التصرفات التى أزعجت الحبيب وجعلته يشعر بالضيق، عليك استغلال اليوم لإعادة الأمور إلى طبيعتها من جديد.

برج الدلو على الصعيد الصحى

إصابة بعض الأمراض الجلدية بسبب تناولك لطعام سيئ، عليك مراجعة الطبيب فى أسرع وقت، وكذلك الحصول على إجازة سريعة من العمل لتسترخى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى حياتك المهنية والأسرية، كذلك عليك أن تكون أكثر هدوءا فى التعامل مع القرارات الهامة بشكل عام حتى لا تندم فيما بعد.