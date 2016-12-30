حظك اليوم لبرج الحوت الجمعة 30 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك صعوبة فى اتخاذ قرار بشأن عملك

كتبت مى الشامى

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض.

برج الحوت على الصعيد المهنى

لديك صعوبة فى اتخاذ قرار بشأن عملك، لديك حالة من التردد ما إذا كان هذا العمل يعطك الرضا النفسى أم لا، ولديك مشكلة كبيرة فى العمل، ولكن لابد أن تثق فى اختيار قلبك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

لديك اليوم القدرة على جذب الشخص المناسب، بالإضافة إلى أن لديك دفعة إضافية من الثقة، وكل هذا سيعجب من مزاجك، ولكن تحتاج أن تحسن أسلوب كلامك قليلا.

برج الحوت على الصعيد الصحى

يجب أن تتخذ مزيدا من الحذر لحرق الطاقة الهائلة فى الجسدك مع ممارسة التمارين الرياضية، ثم يصبح جسدك قادرا على أخذ قدر كافٍ من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم هو يوم ملهم بالنسبة لك، يجب عليك سرعة التفكير ولكن عليك أن تدوين كل ما يأتى فى عقلك من الأفكار.