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حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 30 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كل ما تريده اليوم هو معجزة صغيرة فى حياتك العاطفية

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حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 30 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كل ما تريده اليوم هو معجزة صغيرة فى حياتك العاطفية حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 30 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كل ما تريده اليوم هو معجزة صغيرة فى حياتك العاطفية

>كتبت مى الشامى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الجمعة 30 ديسمبر، عددًا من التوقعات على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فعليك الاستفادة من التوتر الناتج عن الآخرين بمجال عملك

برج السرطان على الصعيد المهنى

لديك فرصة فريدة للاستفادة من التوتر فى متناول يدك بمكان عملك، فمن خلال رؤيتك وفهمك كلا الجانبين من مسألة الصعبة، يمكنك ابتكار الحلول التى من شأنها تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، لا تستسلم حتى تعثر على هذه الحلول.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

كل ما تريده اليوم هو معجزة صغيرة، حيث إن الشخص الذى يبدو أنه دخل إلى حياتك، فأنه دون أسباب سيتركك دون حتى أن تعرف، وحدها المعجزة هى التى تجعله يبقى.

برج السرطان على الصعيد الصحى

قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها اليوم، وتحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية، حتى يتم تحويل الأكسجين فى مجرى الدم مباشرة، ولا تبخل على نفسك بقليل من الطعام حار فهو جيد للتخلص من السموم فى الدم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

قد تفاجئ الناس من حولك خلال الأيام القليلة المقبلة، فلابد أن تكون الشخص المسئول حتى يمكن الاعتماد عليك، فهذه تجربة إيجابية، وقد تحتاج إلى القيام ببعض التخطيط فى حياتك الشخصية.


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مصر 365

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