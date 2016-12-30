بالصور.. "جمارك المطار" تحبط محاولة راكب إيطالى تهريب أدوية تثبيت حمل

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب إيطالى في تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بتثبيت الحمل والممنوع استيرادها إلا بموافقة وإشراف الجهات المعنية المختصة.

وأفاد مصدر جمركى، أنه اثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، تقدم أحد الركاب الايطاليين لإنهاء إجراءاته بمعرفة "خالد شعبان" مأمور الجمرك، وبسؤال الراكب عن حمله لأى متعلقات ممنوعة أو مستحقة للجمارك فأجاب بالنفي فتم تحويله إلى "أحمد حمدى" لفحص حقائبه على جهاز الاكسراى، حيث تلاحظ وحود أجسام غريبة.

وأوضح المصدر، أنه تم إبلاغ "جمال تركى" مدير إدارة الجمرك، بالواقعة فأمر بتشكيل لجنة جمركية بإشراف محمد خيرى، وسامى شكر وضمت كلا من أحمد حسين وسامح زاهر، ليتم ضبط كميات كبيرة من أدوية تثبيت الحمل باهظة الثمن والتى قدرت بنصف مليون جنيه.

وأمر "إبراهيم عبد اللطيف" مدير عام جمارك المطار، بتحريرمحضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات بعد العرض وموافقة سامى عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.