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هيئة الأرصاد تطلق «التراخيص البيئية الإلكترونية»

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هيئة الأرصاد تطلق «التراخيص البيئية الإلكترونية» هيئة الأرصاد تطلق «التراخيص البيئية الإلكترونية»

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، نظام التراخيص البيئية الالكتروني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يوم أمس الأول، بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل بن مصلح الثقفي.

وعبر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن شكره لوزير البيئة على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية، مضيفاً أن النظام الإلكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشروعات في المملكة حيث يشكل هذا النظام نموذجا إلكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها "صناعي، زراعي، سكني، تجاري، سياحي، ساحلي"، إضافة إلى إصدار شهادات التأهيل البيئي لـ"النفايات الصلبة إدارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، الرماد الكربوني التقنيات البيئية".

وأضاف بأن النظام يوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة، ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي، كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص وسرعة إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني كامل.

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