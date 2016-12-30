مدير جامعة الإمام: إقامة ملتقى تثقيفي ضد آفة المخدرات قريباً

أشاد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل بمشروع "نبراس" الإستراتيجي ودوره الوطني في مجابهة آفة المخدرات.

جاء ذلك خلال اجتماع بالأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف في مقر جامعة الامام، أمس الأول، بحضور مستشاري ومديري أمانة اللجنة الوطنية وعمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وقال أبالخيل خلال الاجتماع: إن المخدرات إذا استشرت في مجتمع دمرته وغيبت عقول شبابه، موضحاً أن المخدرات والإرهاب قرينان كلاهما يغذي الآخر، من أجل إفساد عقائد الناس وضياع أمنهم وأمانهم.

وذكر أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، بذلت وتبذل كل الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب والقضاء على آفة المخدرات صيانة لمواطنيها وشبابها.

وشدد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أنه لابد لكل فرد منا أن يكون له دور في معركتنا مع الإرهاب والمخدرات، خصوصاً إذا علمنا ان بلادنا مستهدفة من قبل منظمات وعصابات إرهابية، وبإذن الله وبفضل جهود حكومتنا ووعي مواطنينا سيندحرون وسيرجعون على اعقابهم خاسرين.

وأضاف: أن الجامعة ممثلة في كلياتها ومعاهدها ووحداتها ستقدم العون والدعم بالتعاون مع اللجنة الوطنيه لمكافحة المخدرات ومشروعها الوطني الوقائي المبارك نبراس، من اجل نشر التوعية وتحصين المجتمع بكافة شرائحه وكذلك جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وخلال الاجتماع أعلن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن مبادرة بإقامة ملتقى تثقيفي وقائي عن أضرار المخدرات بشراكة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمقر الجامعة في شهر جمادى الآخرة المقبل، كما أعلن عن انضمام أكثر من 12 مليوناً من متابعي جامعة الإمام لتقديم خدمة اعلامية توعوية ارشادية مع مشروع نبراس.

من جهته أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس"، أن مشكلة المخدرات تعد من أخطر المشكلات التي تواجه كافة المجتمعات والشعوب، وهي الهاجس الذي يؤرق قادة الدول وساساته ورجال أمنه لضررها على الصحة والمجتمع، مؤكداً أن بلادنا مستهدفة عن طريق تهريب تلك السموم القاتلة للنَّيْل من عقيدتنا وشبابنا وإفسادهم ليكونوا معول هدم لأوطانهم.

كما شدد الأمين العام على أهمية التوعية وقال: لقد أولت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الشريكة، مهمة التثقيف اهتمامها الشديد، إيماناً منها بضرورة نشر الوعي الوقائي في كل بيئات التعليم، وسيكون لنا تعاون وثيق مع مركز حصين بجامعة الإمام محمد بن سعود، بالتعاون مع مشروع نبراس من خلال إقامة الدورات العلمية التدريبية والبرامج الوقائية التثقيفية من أجل نشر الوعي بين المواطنين وخصوصا الشباب.